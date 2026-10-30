В Подмосковье более 500 тыс детей привились от гриппа

Более полумиллиона детей в Московской области прошли вакцинацию против гриппа. Прививочная кампания продолжается в поликлиниках, детских садах и школах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается вакцинация против гриппа. Детям можно бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту прикрепления, а также в детском саду или школе.

«Дети особенно подвержены риску заражения гриппом. При этом заболевание может протекать тяжело и приводить к серьезным осложнениям. Вакцинация позволяет снизить эти риски и защитить здоровье ребенка. В Подмосковье от гриппа привились уже более 500 тыс. детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией медицинский работник обязательно осматривает ребенка, чтобы исключить возможные противопоказания. Для прививки в образовательном учреждении необходимо письменное согласие родителей или законных представителей.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.