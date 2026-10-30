В Подольске завершили капремонт «Центра детского творчества»

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«Центр детского творчества» в микрорайоне Климовск в Подольске готов к открытию после капитального ремонта. Обновленное учреждение на улице Школьной, 10/1 откроется в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Климовск в Подольске завершили капитальный ремонт «Центра детского творчества» на улице Школьной, 10/1. Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании обновили фасад, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Рабочие выполнили внутреннюю отделку и кровельные работы, обустроили входную группу и благоустроили прилегающую территорию.

Центр оснастили современным технологическим оборудованием и мебелью, создали условия для занятий творчеством и музыкой. Обновленный центр дополнительного образования откроется в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.