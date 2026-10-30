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862 БПЛА летело на Московский регион с вечера четверга

Спецоперация

В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны отразили атаку. Большая часть дронов была ликвидирована на дальних рубежах.

Еще 170 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

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