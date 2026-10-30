«Мне 10, и у меня парень»: в каком возрасте ребенку еще рано заводить отношения

Десятилетний ребенок заявил, что у него есть объект воздыхания: стоит ли родителям беспокоиться и запрещать первые отношения? Психолог Никита Иванов рассказал РИАМО, как отличить детскую влюбленность от тревожных сигналов и обсудить с ребенком личные границы без давления и насмешек.

«Я бы сначала спросил десятилетнего ребенка: „А что для вас значит встречаться?“. Взрослый слышит слово „парень“ или "девушка" и представляет свидания. А для ребенка это новое переживание, которым он делится с самыми близкими людьми — родителями, возможно, рассказывает о том, что они сидят вместе на переменах и переписываются после школы. Пока мы не выяснили, что происходит, отвечать на вопрос „не рано ли?“ трудно», — заявил Иванов.

В 10 лет вполне можно по-настоящему влюбиться, отметил психолог. И если ребенок об этом рассказывает, не стоит улыбаться со словами: «Ой, да какая у тебя любовь», ему этот человек важен.

«Но чувство не обязывает вести себя как взрослые влюбленные. Я бы поговорил о том, где дети гуляют, когда возвращаются, какие фотографии отправляют друг другу. И сказал бы прямо: „Если ты не хочешь обниматься или целоваться, не надо. Даже если вы назвали себя парой“», — пояснил эксперт.

По его словам, повод вмешаться появляется, если ребенка пугают, заставляют делать что-то неприятное, требуют скрывать это от взрослых или мешают общаться с друзьями.

«А само по себе „у меня есть парень“ еще не говорит, что с дочкой, например, случилось что-то плохое. Сначала лучше выслушать, что она хочет вам рассказать», — заключил психолог.

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