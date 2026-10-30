Это стресс, а не низкий интеллект: почему умные люди на работе шутят ниже пояса

Неприличные и примитивные шутки в рабочем коллективе не обязательно свидетельствуют об инфантильности или низком интеллекте сотрудников, сообщила РИАМО бизнес-психолог, руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ» Екатерина Боронкина.

«На работе мы много времени проводим в формальных ролях: должны быть собранными, компетентными, контролировать эмоции и соблюдать субординацию. Примитивный или неприличный юмор на несколько минут снимает это напряжение и позволяет выйти из роли серьезного профессионала», — сказала Боронкина.

Она добавила, что особую привлекательность таким шуткам придает их запретность. Темы секса, физиологии и телесности обычно исключены из официального общения, поэтому возможность нарушить негласные правила вызывает дополнительную эмоциональную реакцию.

«Я бы не называла такое поведение признаком инфантильности или низкого интеллекта. Иногда очень примитивно шутят как раз умные и перегруженные люди, потому что в этот момент им хочется не анализировать, а быстро сбросить напряжение», — пояснила специалист.

При этом Боронкина подчеркнула, что прямой зависимости между уровнем стресса и количеством пошлых шуток нет. Однако в напряженных ситуациях юмор действительно может помогать людям справляться с переживаниями.

«Спонтанная шутка иногда сближает людей быстрее, чем формальное корпоративное мероприятие, потому что рождается естественно, в общем контексте и в подходящий момент», — отметила психолог.

По ее словам, такой юмор способен и навредить атмосфере в коллективе, если становится способом унижения отдельных сотрудников.

«Юмор может быть социальным клеем, но он же способен создавать закрытую группу, которая сплачивается за счет исключения или унижения кого-то другого», — заключила специалист.

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