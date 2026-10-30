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Полина Гагарина попала в «черный список» налоговой из-за своей компании

ФНС внесла Полину Гагарину в «черный список» из-за проблем с бизнесом певицы, сообщает Baza .

У артистки есть компания «Гагараэвент». Она организует концерты и проекты певицы. Гагарина владеет фирмой с 2020 года.

23 октября 2026 года ФНС ввела ограничения в отношении «Гагараэвент». Сотрудники налоговой проверили ее деятельность и выяснили, что компания фактически отсутствует по указанному адресу в районе Раменок.

Также оказалось, что фирма зарегистрирована не в офисе, а в частном доме.

Несмотря на проверки, «Гагараэвент» продолжает работать. За прошлый год выручка компании превысила 394 млн рублей.

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