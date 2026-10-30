В Пулкове скопились огромные очереди из-за перенаправленных в Петербург рейсов

В аэропорту Пулково люди вынуждены стоять в огромных очередях из-за того, что их рейсы были направлены в Санкт-Петербург на фоне атаки беспилотников на Москву, сообщает «Фонтанка» .

Пассажирам выдают воду и ваучеры на питание. Однако, чтобы добиться обмена билетов, людям приходится стоять в огромных очередях.

Один из пассажиров рассказал, что летел из Челябинска в Москву. Самолет перенаправили в Петербург. В такой же ситуации оказалось еще 26 рейсов.

«Мы должны были приземлиться в Шереметьево в 23:20, а попали в Пулково в час ночи», — рассказал он.

По словам мужчины, ему пришлось простоять в очереди на обмен билетов четыре часа. Авиакомпании также предлагают пассажирам самостоятельно искать альтернативные способы добраться до Москвы.

862 БПЛА летело на Московский регион с вечера четверга. Силы ПВО отражали атаку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.