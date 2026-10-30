Еще 25 беспилотников сбили на подлете к Москве

«ПВО Минобороны сбили 25 беспилотников», — написал он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Беспилотники ВСУ атакуют Москву с ночи. Всего силы ПВО за период с 00:00 30 октября сбили уже 87 БПЛА. В период до полуночи были сбиты еще 22 дрона.

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