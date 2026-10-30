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Двое детей провалились под лед в Хабаровском крае и погибли

В Хабаровском крае двое мальчиков во время прогулки утонули, провалившись под лед, сообщает «112» .

Погибшим было 4 и 9 лет. Трагедия произошла в поселке Мирный.

По версии следствия, братья гуляли вместе с матерью возле водоема. Младший выбежал на тонкий лед и провалился. Старший попытался его спасти, но сам тоже утонул.

Возбуждено уголовное дело.

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