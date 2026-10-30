Диарея или запор: гастроэнтеролог назвал главную опасность «объемного питания»

Тренд на «объемное питание» (volumetrics) основан на простой идее: есть больше пищи по весу и объему, но меньше — по калориям. Он действительно может усиливать чувство сытости, однако работает только как часть сбалансированного рациона, а не как способ «обмануть» организм одними салатами и водой, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Почему объем насыщает? Ключевое понятие здесь — энергетическая плотность: количество калорий на грамм продукта. Овощи, ягоды, супы и салаты содержат много воды и клетчатки, поэтому дают большой объем при небольшой калорийности. Вода добавляет вес и объем, не увеличивая калорийность, а жир, наоборот, резко повышает ее», — объясняет врач.

Сытость

По словам специалиста, когда желудок растягивается, активируются барорецепторы — нервные окончания, реагирующие на давление и наполнение. Сигнал о растяжении передается в мозг и участвует в ощущении сытости. Исследования показывают, что объем пищи особенно важен именно для низкокалорийных блюд: при малой энергетической плотности именно растяжение желудка становится основным сигналом завершения еды.

Вода, встроенная в блюдо, действует сильнее, чем выпитая отдельно: суп дольше задерживается в желудке и медленнее его покидает, чем та же порция воды рядом с едой. Клетчатка усиливает эффект: растворимые волокна образуют гель, увеличивают вязкость содержимого желудка и замедляют его опорожнение.

Сытость — не только механика растяжения. Белки, жиры и углеводы стимулируют выделение кишечных гормонов, в том числе ГПП-1 (глюкагоноподобного пептида-1) и холецистокинина; они замедляют эвакуацию пищи из желудка и сообщают мозгу о поступлении энергии. Поэтому тарелка из одних огурцов может создать ощущение наполненности, но не обеспечить устойчивое насыщение: калорийный и питательный сигнал останется слабым.

Практический вывод: объем помогает начать есть и раньше почувствовать сытость, но удерживает ее сочетание клетчатки, белка и умеренного количества полезных жиров. Именно поэтому суп или салат лучше рассматривать как часть приема пищи, а не как замену полноценного обеда.

Взрослым обычно рекомендуют около 14 г клетчатки на каждые 1000 ккал рациона. На практике это примерно 25 г в сутки для женщин и 38 г для мужчин до 50 лет; после 50 лет ориентиры ниже — 21 и 30 г соответственно.

Превысить норму на одних салатах и супах вполне возможно, особенно если добавлять отруби, псиллиум, бобовые, инулин или «обогащенные клетчаткой» продукты. Резкий переход к большому количеству волокон часто вызывает газообразование, вздутие, урчание и дискомфорт. Поэтому клетчатку увеличивают постепенно, примерно на 2–3 г в день, обязательно с достаточным количеством жидкости.

Главная опасность

Главная опасность не в овощах как таковых, а в радикальном рационе. Если человек заполняет желудок преимущественно низкокалорийной пищей, он может недополучать белок, жиры, железо, витамин B12, кальций и общую энергию. Это особенно вероятно при быстром похудении, хроническом недосыпе, интенсивных тренировках или уже сниженной массе тела.

Со стороны ЖКТ возможны вздутие, диарея или, парадоксально, запор — если клетчатки много, а воды недостаточно. При кишечной непроходимости высокое содержание волокон противопоказано. Избыток сильно ферментируемых волокон, например инулина, фруктоолигосахаридов и пшеничных отрубей, у части людей усиливает газообразование и боль.

Особую настороженность следует проявлять при синдроме раздраженного кишечника: клетчатка полезна не всем и не любая. Более предсказуемо обычно действуют растворимые, умеренно ферментируемые волокна, например псиллиум, тогда как инулин, фруктоолигосахариды и пшеничные отруби могут ухудшать симптомы.

Осторожность нужна также при обострении гастрита или язвенной болезни, выраженном рефлюксе, панкреатите, после операций на желудке и кишечнике, при синдроме избыточного бактериального роста, кишечной непроходимости и у ослабленных пациентов. Людям с расстройствами пищевого поведения «объемное питание» может стать еще одним способом жестко контролировать еду: замена приемов пищи жидкостью, исключение целых групп продуктов и навязчивый подсчет калорий — тревожные признаки, при которых нужна помощь специалиста, а не новая диета.

«В свете рассмотрения ингредиентов, некоторые принципы могут быть использованы как часть сбалансированного питания. В целом объемное питание как здоровое, не выдерживает научной критики», — заключил Неронов.

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