Экс-возлюбленный Дубцовой взял у нее в долг 8,5 млн рублей и сбежал из России

Певица Ирина Дубцова несколько лет назад одолжила денег бойфренду Дмитрию Ильину, когда мужчина решил организовать новый бизнес. Но в итоге 8,5 млн рублей он не вернул и уехал за границу, сообщает «СтарХит» .

В окружении Дубцовой рассказали, что артистка несколько месяцев назад пыталась решить возникшую ситуацию вопросы миром, но Ильин «кормил» ее обещаниями, что вот-вот вернет долг. Для этого ему якобы нужно продать пентхаус в Самаре.

Но в итоге мужчина исчез, разругавшись с певицей. Затем должник заблокировал ее во всех мессенджерах и перестал отвечать на звонки с февраля. Дубцова решительно собирается сделать так, чтобы он вернул долг.

Других подробностей этого конфликта нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.