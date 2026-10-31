Живая атмосфера дружеской вечеринки: Ваня Дмитриенко отпраздновал день рождения

Певец и актер Ваня Дмитриенко отпраздновал свой 21-й день рождения и поделился атмосферными кадрами с торжества, сообщает Super.ru .

Среди гостей на празднике певца замечены Клава Кока и Дима Масленников, Полина Гагарина, Александр Петров и Анна Пересильд.

На снимках с праздника видна живая, искренняя атмосфера дружеской вечеринки. Кто-то смеется, не сдерживая восторга, кто-то позирует, ловя удачный ракурс. А сам именинник с улыбкой уделял внимание каждому близкому.

В финале вечера певец задул свечи на большом торте.

«Спасибо тебе, ЖИЗНЬ, за эти моменты, за людей, что рядом со мной, за все, что я имею, за мою семью, за мою любовь, за музыку, за горящие глаза, за то, что мои мечты исполняются и я очень стараюсь все это беречь», — подписал Дмитриенко снимки.

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