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В аэропорту Шереметьево пассажиров призвали быть готовыми к длительным ожиданиям

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию вылета, в том числе на борту воздушного судна, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

В субботу днем временные ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево столичного региона. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву.

«Рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию», — говорится в сообщении.

Информацию о статусе рейса пассажиры могут уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика).

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