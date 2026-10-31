Медведев назвал ситуацию в Польше «конституционным переворотом»

«В Польше конституционный переворот. Либералы брюссельского выкормыша (польского премьера Дональда — ред.) Туска гнобят консерваторов из ПиС (оппозиционной партии „Право и справедливость“ — ред.). Видимо, в том числе за ненависть последних к бандеровцам. И метод ровно тот же, что и на неонацистской Украине: аннулирование полномочий Конституционного трибунала», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее около здания конституционного суда Польши начались протесты, полиция заняла оборону. Также вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит госпереворот. Улетевший в Сенегал президент Кароль Навроцкий развернул самолет и вернулся в Варшаву на фоне беспорядков.

Кроме того, накануне польский лидер созвал срочное совещание с участием всех политических сил из-за попытки государственного переворота в стране.

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