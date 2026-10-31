Сбой произошел в приложении и на сайте Альфа-банка
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Пользователи сообщают о сбое в мобильном приложении и на сайте Альфа-банка, следует из данных на сервисе DownDetector.
За последний час поступили жалобы от пользователей из Петербурга, Подмосковья, Ямало-Ненецкого округа, Новосибирской, Самарской областей и т. д.
В основном люди говорят о сбое мобильного приложения, сайта, сервиса, оповещений, а также об общем сбое.
«Не открывается приложение. Не работает онлайн-банк», — написал один из пользователей.
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