сегодня в 13:07

Сбой произошел в приложении и на сайте Альфа-банка

Пользователи сообщают о сбое в мобильном приложении и на сайте Альфа-банка, следует из данных на сервисе DownDetector .

За последний час поступили жалобы от пользователей из Петербурга, Подмосковья, Ямало-Ненецкого округа, Новосибирской, Самарской областей и т. д.

В основном люди говорят о сбое мобильного приложения, сайта, сервиса, оповещений, а также об общем сбое.

«Не открывается приложение. Не работает онлайн-банк», — написал один из пользователей.

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