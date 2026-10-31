В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и вылет самолетов

В субботу днем временные ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево столичного региона. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Пассажиров призвали быть готовыми к более длительному ожиданию вылета.

«Аэропорт Шереметьево работает без ограничений, продолжается обслуживание пассажиров и авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Информацию о статусе рейса пассажиры могут уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика).

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