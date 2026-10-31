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Аномально теплая осень продлила сезон клещей до ноября

Общество
Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Аномально теплая осень продлила сезон клещей до ноября. За десять дней от укусов пострадали около 3 тыс. россиян, сообщает SHOT.

Паразиты атакуют жителей по всей стране. Так, в Рязанской области за неделю к врачам обратились 74 человека, из них 18 детей. В Курской области зафиксировали еще 70 пострадавших, включая 23 ребенка. В Псковской области после укусов клещей пострадали 11 человек, а в Волгоградской — 7.

При этом клещей можно встретить не только в лесу. Укусы кровососов фиксируют на дачах, в парках и возле домов. Некоторые клещи переносят опасные инфекции. Например, в Псковской области у 4 из 10 исследованных за неделю паразитов обнаружили возбудителей болезни Лайма.

Специалисты предупреждают: клещи будут активны, пока не наступят устойчивые холода.

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