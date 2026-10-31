Одна из крупнейших сетей АЗС на Украине «легла» после хакерской атаки

Крупнейшая сеть АЗС на Украине столкнулась с хакерской атакой. Все онлайн-сервисы WOG, включая оплату на кассах, вышли из строя, сообщает SHOT .

В субботу сеть подверглась атаке хакеров из группировок INTEID, KODESLAV и C.D.C. В результате миллионы пользователей потеряли доступ к сервисам компании. Они не могут войти в приложение, оплатить топливо онлайн или картой.

Сейчас на пострадавших АЗС принимают только наличные, а заранее узнать о наличии топлива в резервуарах невозможно.

Проблемы с доступом фиксируются в нескольких регионах Украины. В списке: Киев и область, Одесса, Днепр, Полтава, Кременчуг, Миргород, Кропивницкий, Черновцы, а также населенные пункты Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Кроме того, сайт WOG недоступен из некоторых точек за пределами страны.

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