В Гохран передали золотые слитки, изъятые у экс-судьи Чернова

Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов рассказал, что судебные приставы передали в Гохран более 1 тыс. золотых слитков и монет, которые изъяли по иску Генпрокуратуры у экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его семьи, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что слитки и монеты передали в рамках исполнительного производства в отношении членов семьи Чернова и других лиц.

В апреле этого года суд в Краснодаре по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ имущество почти на 900 млн рублей, среди него 9,1 тыс. кв. м земли, 22 млн рублей и 36 кг золота.

Среди ответчиков по иску были дочь Чернова — судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, экс-жена— президент нотариальной палаты региона Галина Чернова. В августе прошлого года Красногорский горсуд Подмосковья по иску Генпрокуратуры обратил в доход страны 87 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млрд рублей, которые принадлежали Чернову и аффилированным с ним лицам.

По информации силовиков, Чернов, будучи председателем Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, занимался коммерческой деятельностью, чем нарушил запреты, установленные законодательством. На заработанные деньги он покупал недвижимость и переписывал на родственников.

Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 года. В 2019 году по достижении возраста 70 лет он ушел в отставку. В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила его статус судьи в отставке. Пенсионер проживает на Кипре.

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