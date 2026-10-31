Школьница попала в реанимацию после празднования Хеллоуина в Иванове

В Иванове 14-летняя школьница попала в реанимацию после празднования Хеллоуина в компании знакомых, сообщает SHOT .

На вечеринке подростку внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Друзья вызвали скорую, после чего школьницу доставили в реанимацию. Сейчас ее состояние стабилизировали.

По предварительным данным, школьница «не рассчитала свои силы», но к настоящему моменту неизвестно, чем именно она отравилась. На учете в ПДН она не состояла.

Сотрудники полиции опрашивают участников вечеринки и выясняют, что произошло перед госпитализацией.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.