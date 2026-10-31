«Мы рядом»: в Химках наградили волонтеров и вручили паспорта юным горожанам

Фестиваль волонтеров «Мы рядом» прошел в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Мероприятие приурочено ко Дню волонтера Московской области и ко дню рождения регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Главным событием фестиваля стала торжественная программа: волонтерам вручили благодарственные письма от министерства информации и молодежной политики Подмосковья, а юным химчанам — паспорта. Для ребят получение главного документа стало важным шагом во взрослую жизнь и началом пути гражданской ответственности, которую уже проявляют волонтеры округа.

С приветственным словом к участникам обратилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

«Мы чествуем тех, для кого помощь — не просто слово, а дело. Пусть у наших волонтеров всегда хватает сил и энергии на добрые дела, а у ребят, получивших сегодня паспорта, впереди будет много поводов гордиться своим городом и страной!» — отметила Инна Федотова.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

На площадке работала тематическая фотозона, где каждый мог запечатлеть момент праздника. Рядом расположилась выставка фотографий #МЫРЯДОМ6ЛЕТ: она рассказывала о жизни волонтерского сообщества Химок за шесть лет и наглядно показывала, как добровольчество становится частью городской культуры.

Фестиваль «Мы рядом» стал площадкой, на которой публично поблагодарили волонтеров и показали вклад сообщества в жизнь округа. Добровольческое движение в Химках объединяет сотни активистов: они участвуют в городских событиях и помогают нуждающимся, тем самым внося вклад в жизнь округа и передавая традиции взаимопомощи новому поколению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал глава региона.

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