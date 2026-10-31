Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево столичного региона, сообщает пресс-служба «Росавиации».

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В субботу днем силы ПВО перехватили и уничтожили два вражеских дрона, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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