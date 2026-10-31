Пассажиры пожаловались, что не могут вылететь после снятия ограничений в Шереметьево

Пассажиры авиакомпании «Победа» пожаловались, что не могут вылететь из аэропорта Шереметьево после снятия ограничений. Их рейс переносится переносили с 30 октября, сообщает «Осторожно, Москва» .

Пассажирка рейса DP6823 в Петербург рассказала, что в субботу лайнер должен был отправиться в пункт назначения 08:55. Но время вылета несколько раз сдвигали. Людей посадили на борт в районе 10:20, но к 13:09 они так и оставались в самолете.

«На борту дети. Никакой еды, только вода», — пожаловалась девушка.

Она добавила, что дозвониться до авиакомпании не удалось. Также понятных объяснений задержки вылета она не получила.

Ранее пресс-служба Шереметьева заявила, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию вылета, в том числе на борту воздушного судна. В субботу днем временные ограничения на работу ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево столичного региона. Силы ПВО сбили два дрона, летевших на Москву.

30 октября в столичном регионе из-за ограничений задержали или отменили в аэропортах около 650 рейсов. Пассажиры спят на полу из-за массовых отмен рейсов в Шереметьеве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.