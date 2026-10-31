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Актер Прилучный подал иски к продавцам товаров с его изображением

Российский актер Павел Прилучный подал шесть исков к продавцам, которые предлагали купить на маркетплейсах товары с его изображением, сообщает «112» .

Артист потребовал убрать из продажи контрафактную продукцию, а также прекратить незаконное использование его фотографий.

Пока суды не вынесли решений по этим делам. Они находятся на стадии истребования доказательств.

Сумма компенсаций тоже не определена. Ее размер станет понятен, когда специалисты узнают, сколько товаров продали бизнесмены и сколько на этом заработали.

Ранее актер Никита Джигурда обратился в московский суд с иском к маркетплейсу и производителю ростовых картонных фигур с его изображением.

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