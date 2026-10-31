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Рухнул с 14 этажа: мужчина выжил после падения с высоты в Москве

На бульваре Маршала Рокоссовского в столице мужчина упал с 14 этажа и выжил, сообщает «112» .

Как рассказали очевидцы, неизвестный упал с 14 этажа. Он рухнул на припаркованный у дома автомобиль.

По словам людей, мужчину увезли в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.

На фото с места происшествия видно, что у пострадавшей иномарки сломан багажник, помята крыша и разбито лобовое стекло.

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