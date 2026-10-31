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Акции обновили исторический максимум: Apple стала самой дорогой компанией мира

Американская компания Apple снова стала самой дорогой в мире, обогнав производителя чипов Nvidia по рыночной капитализации, пишут «Ведомости» .

По информации Bloomberg, 30 октября капитализация Apple составила 5,03 трлн долларов, а стоимость Nvidia — 4,93 трлн долларов. До этого производитель iPhone лидировал по данному показателю в конце июля.

Агентство связывает изменение позиций фирм с увеличивающимися опасениями инвесторов по масштабным вложениям в ИИ. Поэтому акции Apple воспринимаются специалистами как более надежный актив.

23 октября акции Apple обновили исторический максимум. Они на пике достигли 351,73 доллара. Рост котировок отметили после начала мировых продаж первого складного смартфона iPhone Duo стоимостью около 2 тыс. долларов. По данным Reuters, спрос на новинку оказался высоким, но ажиотаж уступал предыдущим запускам iPhone.

28 октября компания представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном. У него дисплей tandem OLED, процессоры M5 Pro и M5 Max, есть функция Dynamic Island.

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