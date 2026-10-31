В мире растут риски распространения нового штамма коронавируса

В российском офисе ВОЗ рассказали, что в мире растет риск распространения нового штамма коронавирусной инфекции PJ.2.1, сообщает РИА Новости .

Там отметили, что данный вариант Covid впервые выявили в мае текущего года.

«Этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», — пояснили в российском офисе ВОЗ.

Также добавили, что на сегодняшний день нет опубликованных клинических данных, которые бы говорили, что инфекция, вызванная штаммом PJ.2.1, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами.

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