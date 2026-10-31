«Заставят отбелить анус в СИЗО»: сталкера-копрофила отправили под арест в Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики задержали сталкера-копрофила, терроризировавшего девушек своими фекальными предложениями и угрозами. Мужчина отправится в СИЗО, сообщает «Mash на Мойке» .

Ранее стало известно, что неадекватный мужчина терроризирует девушек и школьниц в Петербурге и Бийске. Он требует смотреть на мерзкие выходки по видеосвязи, а тем, кто отказался, вызывает полицию и скорую помощь во время уроков.

Теперь 35-летнего Игоря подозревают в понуждении к действиям сексуального характера. Согласно версии следствия, задержанный предлагал двум девушкам встретиться ради своих копрофильских фантазий, а за отказ грозился распространить о них порочащую информацию.

В суд сталкер пришел с адвокатом и матерью, но это не спасло его от приговора. Игорь просил домашний арест, уверял, что боится СИЗО, «так как там заставят отбелить анус», обещал принимать лекарства и вести себя тихо.

Однако суд не прислушался к его словам — Игорь останется под стражей до 26 декабря.

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