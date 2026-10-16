Сталкер-копрофил терроризирует школьниц в Петербурге и Бийске

Неадекватный мужчина терроризирует девушек и школьниц в Петербурге и Бийске. Он требует смотреть на мерзкие выходки по видеосвязи, а тем, кто отказался, вызывает полицию и скорую помощь во время уроков, сообщает «Mash на Мойке» .

Мамы школьниц из Бийска рассказали, что копрофил находит личные каналы их дочек, заваливает девочек сообщениями и предлагает посмотреть, как он поедает свои экскременты. Если ребенок не отвечает, то мужчина начинает угрожать, а также устраивает различные неприятности.

Так, за отказ одной из восьмиклассниц он позвонил в скорую помощь, назвал ФИО девочки и заявил, что ее изнасиловали и она собирается покончить с собой в школьном туалете. В учебное учреждение приехали полицейские и медики, школьницу сняли с уроков. В качестве мести другой девочке неадекват позвонил в школу и сообщил, что та якобы покончила с собой на чердаке.

Некоторые ученицы успели записать его непристойные действия на видео, которые он демонстрировал во время одного из созвонов. Как отметили родители, пострадавших точно больше двух: одним он угрожает, другим устраивает ложные вызовы экстренных служб.

Этой историей уже занимается местное ПДН.

Также ранее мужчина терроризировал молодую маму из Петербурга. Он угрожал обезобразить ее маленькую дочь, так как женщина отказалась покакать на него. Еще неадекват кошмарил ее родственников: он отправлял ложные заявки о замурованных стариках и убийствах в их квартирах. Жертва написала на него заявление в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.