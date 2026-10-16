Китайский писатель Нин Ханъи выбрал Петербург для творческого вдохновения

Китайский автор детективов и триллеров Нин Ханъи рассказал, что за вдохновением поехал бы в Петербург. Особое впечатление на него произвел вечерний город, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Издательство «Азбука» организовало поездку писателя в Россию. Нин Ханъи встретился с читателями в Москве и Петербурге. В Северной столице он прогулялся по Невскому проспекту, увидел Исаакиевский собор и Дом книги.

«Меня потряс ваш Дом книги. Замечательное место. Захотелось там остаться, почитать. Там я испытал просто прилив вдохновения», — рассказал Нин Ханъи.

В детстве мать читала ему сказки и стихотворения Пушкина, роман Островского «Как закалялась сталь». По словам автора, эти произведения оставили глубокий след и повлияли на его творчество.

На русском языке вышли три его книги: «Загадка этажа номер 12» и два тома цикла «Суперзапретные игры». Первый роман рассказывает об обычных людях и дележе наследства, без сверхъестественного. На создание цикла писателя вдохновил японский фильм «Королевская битва»: автор решил наделить участников борьбы за выживание сверхспособностями.

Оба произведения экранизированы. Также завершились съемки фильма по книге «Пять пропавших подростков», которая выйдет на русском языке.

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