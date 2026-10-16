В Дубне и Талдомском округе обновили электролинии для 37 домовладений

Компания «Мособлэнерго» в октябре заменила почти километр воздушных линий электропередачи в Дубне и поселке Темпы Талдомского округа. Работы повысили надежность электроснабжения 37 домовладений и подготовили сети к осенне-зимним нагрузкам, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлэнерго» обновило два участка воздушных линий напряжением 0,4 кВ. В поселке Темпы Талдомского округа от трансформаторной подстанции № 201 заменили более 470 метров провода и установили восемь новых опор. Эта линия обеспечивает электроэнергией 17 частных домовладений.

На улице Сосновой в Дубне энергетики обновили 510 метров линии от комплектной трансформаторной подстанции № 267 и установили 13 железобетонных опор. Работы затронули около 20 домов.

На обоих участках старый неизолированный провод заменили самонесущим изолированным. Его конструкция снижает вероятность коротких замыканий при соприкосновении проводов. Он также лучше переносит ветер, обледенение и другие погодные воздействия. Обновление снизило риск повреждения линий в непогоду и при сезонных пиках нагрузки.

«Самонесущий изолированный провод, который мы применяем при обновлении линий, — это не просто замена одного материала на другой. Это принципиально иной уровень эксплуатации: снижается вероятность коротких замыканий, провод лучше переносит ветер и обледенение, а сама линия требует меньше обслуживания», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр добавил, что такой подход планируют применять и на других территориях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.