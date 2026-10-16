99-летняя британка установила рекорд, пролетев на крыле самолета

99-летняя Хельга Даффи из Великобритании вошла в Книгу рекордов Гиннесса после полета на крыле самолета на аэродроме RFC Rendcomb в Глостершире, сообщает «Царьград» .

Пенсионерку закрепили специальными ремнями на верхней части небольшого самолета, после чего он поднялся в небо. По словам Хельги, перед полетом она не испытывала страха — только волнение и предвкушение новых ощущений. После приземления представители Книги рекордов Гиннесса вручили ей сертификат.

Благодаря трюку удалось собрать более 1300 фунтов стерлингов для службы санитарной авиации Уилтшира и Бата. За полетом наблюдали племянницы Даффи. Как сообщает издание What’s The Jam, они рассказали, что тетя давно мечтала сделать что-то необычное и доказать, что возраст не мешает оставаться активной.

На этот поступок Хельгу вдохновила 97-летняя Бетти Бромедж, которая уже шесть раз летала на крыле самолета. Бромедж поздравила соперницу и пообещала вернуть рекорд к своему 100-летию.

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