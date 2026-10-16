Алиса Неркахы получила премию за кукольный театр на ненецком языке

Проект Неркахы «Кукольный театр на ненецком языке „Лэмороко“» победил в номинации «За популяризацию языков коренных малочисленных народов Севера среди детей и молодежи».

«Центральным мероприятием стало награждение победителей премии „Наследие“ за вклад в сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов России», — сообщил департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямала в мессенджере «Макс».

На конференции представили приложение для изучения хантыйского языка, настольную игру на ненецком языке «Аргиш знаний» и аудиосказки. Участники обсудили поддержку языков в образовании, цифровой среде, медиа и культуре. Ямальские эксперты и активисты провели мастер-классы по языкам, культуре и музыкальному наследию народов Севера.

Фестиваль проводят с 2019 года для обмена опытом, поддержки языковых активистов, научных и образовательных инициатив. Он объединяет не менее 550 человек очно и онлайн. Для иностранных гостей и зрителей трансляции организован синхронный перевод с русского на английский и китайский.

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