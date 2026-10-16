«Дебильная версия»: в Сети обсуждают след «первобытного человека» на Кубани

«Вот такой артефакт недавно обнаружила туристка на берегу Черного моря, отпечаток ноги древнего человека в раскаленной лаве», — подписал видео Loza Evgeniy в Instagram*.

На опубликованных кадрах виден огромный камень с крупным отпечатком, напоминающим человеческую ногу.

«Это Валуева след», «От Кракена убегал», «Я представляю какой там первобытный мат стоял», «Дебильная версия про босоногого по раскаленной лаве», «На битум похоже», «У меня 47-48 размер, почти такой же слепок я вчера мог оставить на лаве», «Мы такие на Толбачике оставляли в 2013–2014 году», «Как у моего сыночка нога», «Лава испугалась и тут же затвердела», — со смехом комментируют пользователи.

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