В Наро-Фоминске открыли выставку об истории военной связи

Первыми посетителями выставки стали учащиеся лицея имени Героя России Веры Волошиной. Для них провели музейный урок об истории войск связи и роли связистов в обороне столицы. Особое внимание уделили их подвигам в боях на Наро-Фоминском направлении в годы Великой Отечественной войны.

В экспозицию вошли материалы об участниках сражений и предметы из фондов Наро-Фоминского историко-краеведческого музея, связанные с историей военной связи.

На практической части урока школьники расшифровывали сообщения, закодированные азбукой Морзе. Они узнали, как этот способ связи использовали в военные годы для передачи оперативных данных, и попробовали самостоятельно прочитать зашифрованные послания.

Выставка продлится до 24 октября. Возрастная маркировка — 6+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.