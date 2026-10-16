В Дмитровском округе рассмотрели обращения педагогов на выездном приеме

Работники образования 14 октября обсудили жилье, ремонт дорог и благоустройство с главой Дмитровского округа Михаилом Шуваловым на профильной выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием провели глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, его заместители, руководители подразделений и муниципальных учреждений.

Молодой педагог Кристина обратилась по вопросу предоставления служебного жилья. Шувалов поручил заместителю главы Сергею Гудзь подобрать помещение и помочь с заключением договора служебного найма.

Учитель музыки Оксана Валерьевна попросила содействия в приобретении небольшого земельного участка. Обращение рассмотрят индивидуально. Шувалов также предложил заместителю председателя совета депутатов Александру Корневу изучить возможность создания садоводческого товарищества для педагогов.

Жительница Трощейково Татьяна поблагодарила за ремонт дороги от Ассаурово до Лавровок и попросила отремонтировать следующий участок — до Костино. Возможность ремонта в 2027 году рассмотрят при достаточном финансировании. Просьбу об обустройстве контейнерной площадки в деревне поручили проработать заместителю главы Юрию Головкову.

«Провели отдельную встречу для работников образования, чтобы они могли напрямую обсудить свои вопросы со мной и коллегами. Где-то уже можно помочь с оформлением документов, где-то нужно предусмотреть средства на следующий год. По каждой просьбе будем искать решение», — отметил Михаил Шувалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.