Жительница Воскресенска победила в номинации конкурса «Хозяйка села»

Лия Муравьева из села Константиново городского округа Воскресенск выиграла в специальной номинации «Нежный бизнес» первого регионального конкурса «Хозяйка села». Награждение состоялось 15 октября 2026 года в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом региональном конкурсе «Хозяйка села» приняли участие около 300 женщин из 43 муниципальных образований Подмосковья. Участницы представили достижения в развитии агропромышленного комплекса, сохранении культурных традиций и организации жизни на селе.

В финал вышли 78 женщин, которые живут и работают в сельской местности региона. Среди них — Лия Муравьева из села Константиново городского округа Воскресенск. Она победила в специальной номинации «Нежный бизнес».

Церемония награждения прошла 15 октября 2026 года в Красногорске. Для гостей организовали лекцию продюсера канала «Культиватор» Евгении Асоян о развитии личного бренда, мастер-класс союза «Содействие женскому предпринимательству» и концерт с участием образцового коллектива «Детский хореографический ансамбль «Ровесник»».

Конкурс организовало Московское областное региональное отделение «Союза женщин России» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и министерства территориальной политики Московской области.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.