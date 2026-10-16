Электростальский колледж проведет день открытых дверей

Электростальский колледж 17 октября проведет день открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Гостей ждут знакомство со специальностями, профессиональные пробы и экскурсия по мастерским, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День открытых дверей состоится в субботу, 17 октября, в Центральном корпусе Электростальского колледжа по адресу: ул. Сталеваров, д. 19. Начало в 10:30.

Представители колледжа расскажут о специальностях, условиях поступления и перспективах трудоустройства. В программу войдут профессиональные пробы, тематические мастер-классы, интерактивные площадки и VR-фестиваль профессий.

Во время экскурсии по мастерским абитуриенты и их родители смогут увидеть, в каких условиях проходят занятия, и оценить техническое оснащение колледжа. Для участия предусмотрена предварительная запись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.