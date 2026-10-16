Школьники Химок приняли участие в литературной игре о Лермонтове

Школьники Химок 15 октября посетили усадьбу Середниково и проверили знания о Михаиле Лермонтове на литературно-познавательной игре. Мероприятие приурочили к 212-летию со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День Лермонтова в усадьбе Середниково начался с панихиды в Лермонтовском зале парадного дома. Затем школьники Химок ответили на вопросы о биографии и творчестве поэта. Все участники литературно-познавательной игры получили памятные подарки.

Организатором выступил Национальный Лермонтовский центр. В подготовке и проведении события участвовали Химкинское благочиние и Алексиевский храм в деревне Середниково.

Усадьба тесно связана с жизнью поэта. В 1825 году ее приобрел Дмитрий Алексеевич Столыпин — родной брат бабушки Лермонтова Елизаветы Арсеньевой. С 1829 по 1831 год юный поэт каждое лето приезжал сюда на каникулы. Здесь он написал две драмы, семь поэм и более ста стихотворений, пережил влюбленность. Пейзажи старого парка, пруды и мостики позднее нашли отражение в его лирике.

День Лермонтова посвящен популяризации наследия поэта, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.

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«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.