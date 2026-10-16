В Подмосковье опровергли сообщения о резком росте численности волков

Численность волков в Московской области с 2018 года не превышает 25 особей. Сообщения о резком росте популяции и частых встречах с хищниками не имеют фактических оснований, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Официальный мониторинг показывает, что численность волков в Подмосковье с 2018 года остается в пределах 25 особей. Охотничьи хозяйства не фиксируют ни резкого роста популяции, ни всплеска визуальных встреч с хищниками.

Сообщения в интернете о более чем десяти случаях визуальных контактов с начала осени основаны преимущественно на неназванных источниках и не подтверждены официально. Они не могут служить доказательством изменения численности популяции. В приграничных районах возможны сезонные заходы волков из соседних областей. Это естественный процесс, который не свидетельствует о росте местной популяции.

При встрече с волком в лесу или рядом с ним важно сохранять спокойствие. Нельзя поворачиваться к зверю спиной и убегать: хищник может воспринять это как провокацию или сигнал к преследованию. Следует медленно отходить, сохраняя зрительный контакт, но не глядя волку прямо в глаза — такой взгляд может быть воспринят как вызов.

Чтобы казаться крупнее, можно поднять над головой куртку, корзинку или рюкзак. Отпугнуть зверя также могут громкий разговор, крик, свист или стук палкой по дереву либо металлу. Основная стратегия — не паниковать и медленно отступать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.