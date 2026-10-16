В Коломне более 200 участников «Активного долголетия» выступили на конкурсе

Областной хореографический конкурс «Танцы — мечта длиною в жизнь» прошел 14 октября в Коломне. Он объединил 20 коллективов проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Более 200 танцоров приняли участие в областном конкурсе «Танцы — мечта длиною в жизнь» в Коломне. Участники проекта «Активное долголетие» представили хореографические номера, продемонстрировав мастерство и яркие сценические костюмы.

Среди выступавших был раменский коллектив «Берегиня» под руководством Александры Геннадьевны Скрипиной. Его участники занимаются в клубе «Активное долголетие».

«Каждый раз, когда они встают в строй, я вижу не просто движения — я вижу историю, которую они рассказывают своим танцем. И в этот раз зрители нас услышали», — поделилась руководитель коллектива Александра Скрипина.

Проект «Активное долголетие» дает старшему поколению Подмосковья возможности для творчества, общения и самореализации.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.