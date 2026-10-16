Не попали на концерт Меладзе и спали на полу: 423 рейса задержали в Москве

Россияне в своих блогах делятся видео и фото с ситуацией в аэропортах столичного региона. Во Внукове из-за многочасовых задержек люди спали на полу.

Вечером 15 октября, ночью и утром 16 октября путешественники ждали вылета своих рейсов. Но из-за угрозы БПЛА их задерживали.

«Мы рвались на концерт как могли, но воздушное пространство всей Москвы закрыто», — написала россиянка Анастасия и отметила в сообщении аккаунт певца Валерия Меладзе.

Комментаторы отметили, что уже несколько лет люди не летают впритык к мероприятиям, а покупают билеты так, чтобы прибыть заранее. Все знают, что задержки порой бывают очень большие.

«Как мне повезло 14 октября, я улетела без задержек», — поделилась одна из подписчиц.

«Мега Авиа» в своем аккаунте разместило несколько видео из аэропорта Внуково. Там видно большое количество людей. Ночью пассажиры спали на чемоданах, на полу и на картонке, рядом стояли снятая обувь и багаж.

«Встряла тут я ребятушки, на 9 часов во Внуково… Но говорят, это я еще легко отделалась», — отметила в своем блоге актриса Елизавета Гончаренко.

По данным Baza, 423 рейса задержали в Московском регионе. В Шереметьеве за сутки отменили 109 вылетов, еще 220 рейсов задержали. Во Внукове — 109 отмен и 202 задержанных рейса. В Домодедове всего четыре отмены и 55 задержек. Некоторые пассажиры ждут вылета свыше 13 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.