Строители из Подмосковья восстанавливают детский сад 1937 года в Мариуполе

Специалисты из Московской области продолжают капитальный ремонт детского сада в Мариуполе, построенного в 1937 году. Обновленное здание рассчитано на шесть групп, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтно-восстановительные работы начались в 2024 году. Сначала строители демонтировали ветхие конструкции, старые перегородки, штукатурку и инженерные сети.

За время ремонта специалисты усилили фундамент, несущие стены и колонны, оконные и дверные проемы, полностью восстановили перекрытия. Здание утеплили минеральной ватой, фасад оштукатурили и окрасили.

Сейчас строители продолжают внутреннюю отделку. Стены в группах, коридорах и санитарных зонах оштукатурили с армированием сеткой, на первом этаже выполнили выравнивающую стяжку пола. Рабочие монтируют центральное отопление, в том числе теплые полы, укладывают керамическую плитку в коридорах и санузлах. Также ведутся монтаж водоснабжения, канализации и вентиляции, прокладка силовых и осветительных кабелей.

Помимо восстановления проектного состояния здания, предусмотрены система контроля доступа, безбарьерная среда и выполнение требований пожарной безопасности. На объекте работают 10 специалистов. После обновления детский сад обеспечит комфортное пребывание детей в шести группах.

Все этапы контролирует технадзор Подмосковья. Эксперты строительного контроля совершили более 100 выездов для проверки качества работ и их соответствия установленным требованиям.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам управления.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.