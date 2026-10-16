В Подмосковье наградили финалисток конкурса «Хозяйка села»

Финалистки первого регионального конкурса «Хозяйка села» получили награды в Московской области. Конкурс отметил женщин, которые развивают сельские территории, предпринимательство и общественные инициативы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс организовало Московское областное региональное отделение «Союза женщин России» при содействии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и министерства территориальной политики региона. В награждении участвовала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Людмила Лисятникова.

«Важно, чтобы труд этих женщин получал заслуженное признание, а их опыт и инициативы становились примером для других», — отметила Людмила Лисятникова.

В номинации «Хозяйка села» отметили Наталью Кленову, старосту деревни Воронки в Красногорске. При ее содействии установили камеры, дорожный отбойник, заменили фонари и внедрили оповещение о ЧС.

Номинацию «Хозяйка своего дела» представила Екатерина Селиванова из деревни Кадниково в Клину — глава хозяйства «Селивановка», мать четверых детей. Семья содержит 50 коз и пасеку, в 2022 году получила грант «Агростартап».

В номинации «Работаю на земле» участвовала Лариса Демьяненко из деревни Мошницы в Солнечногорске, владелица мини-фермы «Сенежский олень» с 36-летним опытом ведения личного подсобного хозяйства.

В номинации «Молодая хозяйка села» представлена Алена Троянова, директор школы имени Героя России Н. Д. Куимова в деревне Лаговское в Подольске. В 2026 году 12 выпускников первого агрокласса поступили на аграрные специальности.

Номинацию «Кладезь мудрости» представила староста Лаговского Нина Печагина, более 50 лет работавшая медсестрой; «Материнский подвиг» — Анжела Домбровская из деревни Рябинки в Шаховской, глава хозяйства «Медово Травное Подворье» и мать шестерых детей; «Патриот малой родины» — Наталья Баландина из Федоровского в Дубне, основательница пекарни «Домашний хлеб лучше!» и мать пятерых детей.

В специальной номинации проекта «Нежный бизнес» отметили Лию Муравьеву из села Константиново в Воскресенске. С 2019 года она на общественных началах занимается развитием территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.