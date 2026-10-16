Профсоюз медработников оценил профилактический подход Домодедовской больницы

Представители профсоюза работников здравоохранения 16 октября посетили центр медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы. Делегация ознакомилась с его работой и обсудила применение лучших практик для поддержки здоровья медперсонала, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Целью визита стало знакомство с работой флагманского проекта Подмосковья. Гости отметили особенности подхода центра: пациенты от 18 лет проходят комплексную диагностику для выявления предрисков заболеваний и получают персонализированные рекомендации по питанию, физической активности и профилактике возрастных изменений.

«Мы увидели высокий уровень организации профилактической помощи и инновационный подход к поддержке здоровья не только населения, но и медицинских работников», — подчеркнул председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Стороны обсудили возможность применения лучших практик центра для поддержки здоровья медперсонала. По итогам встречи участники выразили намерение продолжить сотрудничество и обмен опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.