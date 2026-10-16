Мистическое исчезновение: москвич пропал после входа в собственную квартиру

56-летний житель столицы загадочно пропал после того, как зашел в свою квартиру на Онежской улице, сообщает SHOT .

Москвич зашел в свой подъезд, а тем же вечером перестал отвечать на звонки родных. Родственники запаниковали. После просмотра камер выяснили, что из дома мужчина не выходил.

Тогда они обратились в экстренные службы. Спасатели взломали дверь в квартиру в присутствии родственников, но внутри никого не было.

Бесследно пропавшего теперь ищут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.