Мистическое исчезновение: москвич пропал после входа в собственную квартиру
Фото - © Telegram-канал SHOT
56-летний житель столицы загадочно пропал после того, как зашел в свою квартиру на Онежской улице, сообщает SHOT.
Москвич зашел в свой подъезд, а тем же вечером перестал отвечать на звонки родных. Родственники запаниковали. После просмотра камер выяснили, что из дома мужчина не выходил.
Тогда они обратились в экстренные службы. Спасатели взломали дверь в квартиру в присутствии родственников, но внутри никого не было.
Бесследно пропавшего теперь ищут.
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