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Мистическое исчезновение: москвич пропал после входа в собственную квартиру

Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

56-летний житель столицы загадочно пропал после того, как зашел в свою квартиру на Онежской улице, сообщает SHOT.

Москвич зашел в свой подъезд, а тем же вечером перестал отвечать на звонки родных. Родственники запаниковали. После просмотра камер выяснили, что из дома мужчина не выходил.

Тогда они обратились в экстренные службы. Спасатели взломали дверь в квартиру в присутствии родственников, но внутри никого не было.

Бесследно пропавшего теперь ищут.

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