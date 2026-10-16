Первая модельная библиотека открылась в Жуковском

Ранее детская библиотека на ул. Маяковского, д. 7, долгие годы функционировала в условиях, не отвечающих современным требованиям: недостаточное освещение, отсутствие современного климатического оборудования, устаревшая мебель. В библиотеке не было выделенных зон для тихого чтения, творческих мастер-классов, интерактивных занятий и групповой работы, отсутствовали интерактивные панели, мультимедийное оборудование, цифровые образовательные ресурсы, а книжный фонд нуждался в пополнении современной детской литературой, в том числе интерактивными и развивающими изданиями.

Сейчас тут выполнили перепланировку помещений с выделением функциональных зон, добавили интерактивный стол и интерактивную панель для образовательных и игровых программ, оснастили помещение современной оргтехникой для работы библиотечных специалистов и корпусной мебелью, спроектированной с учетом возрастных особенностей юных читателей.

Библиотечный фонд уже новой Модельной библиотеки пополнился современными изданиями детской литературы более чем на 500 экземпляров.

Здесь каждый ребенок найдет занятие по душе: интерактивное оборудование, удобная мебель, продуманные зоны — все сделано с заботой о детях. Уверен, эта библиотека станет любимым местом для детей и родителей, центром знаний и творчества. Желаю библиотеке процветания, а читателям — интересных открытий и ярких впечатлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.