Приступ эпилепсии случился у пассажирки в аэропорту Внуково

Приступ эпилепсии случился в пятницу у пассажирки в аэропорту Внуково. Из-за затянувшегося в Москве авиационного коллапса люди сутками ждут вылетов и ночуют в воздушных гаванях, сообщила очевидица по имени Алеся в соцсетях.

По ее словам, женщина не могла улететь на протяжении трех дней. Внезапно пассажирке стало плохо — ее начало трясти. Однако благодаря быстрой реакции сотрудников аэропорта приступ удалось остановить. За пару минут на помощь пришли медики, женщина пришла в себя.

С начала недели в аэропортах Московского региона наблюдаются регулярные задержки и отмены рейсов. Из-за атак беспилотников небо над столицей закрывают каждую ночь. В результате пассажиры, включая семьи с детьми, вынуждены часами ждать вылета в аэропортах и даже спать прямо на полу.

Более 20 самолетов, следовавших в московский авиаузел, перенаправили в другие аэропорты. Бортам пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде, Петербурге, Чебоксарах, Саратове и даже Стамбуле.

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