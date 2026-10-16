В трех округах Подмосковья устранили более 870 ям на региональных дорогах

Дорожники Мосавтодора за неделю устранили более 870 ям на региональных дорогах в округах Зарайск, Орехово-Зуево и Ступино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Орехово-Зуевском округе дорожники устранили более 350 дефектов покрытия. Работы прошли в Орехово-Зуеве на улице Крупской в микрорайоне Карболит, в Дрезне у остановки «Савостьяново», в поселке Прокудино и деревнях Демихово, Степановка, Соболево, Круглово, Барышово, Запутное и Губино.

В округе Зарайск ликвидировали более 280 ям: в Зарайске на улицах Пионерской и Урицкого, в поселке Зарайском, деревнях Беспятово, Карино, Большие Белыничи, Новоселки и селе Протекино.

В округе Ступино отремонтировали порядка 240 ям. В окружном центре работы провели на улице Академика Белова у остановки «МТС (Машиностроитель)» и на улице Ситенке. Покрытие также восстановили в деревне Городище, селе Татариново, вблизи деревни Зыбино и села Каменка.

Ежедневно в этих округах в среднем устраняют 124 дефекта покрытия. Обследование дорог и ямочный ремонт проводят регулярно. Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.