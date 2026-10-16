Первую литургию в новом храме в Черноголовке планируют совершить в начале декабря

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с врип главы Черноголовки Алексеем Пироговым и епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем посетили строящийся Воскресенский храм и прилегающую территорию на улице Центральной в Черноголовке, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Храм посвящен главному событию верующих христиан — Воскресению Христову. Композиция строения кубообразная, такое архитектурное решениепозволяет проводить литургии для большого числа прихожан. Высота сооружения вместе с крестом — 46,6 м. Площадь застройки храма — более 370 м. кв. Как отметил спикер Мособлдумы, для Черноголовки это сооружение долгожданное.

«Почти два года назад я был здесь на закладке первого камня. Храм появилсяпо просьбе жителей: в 2024 году они обратились к Губернатору Московской области Андрею Воробьеву, и строительство началось при его поддержке. Храм возводят на берегу реки Черноголовки, возле Поклонного креста и мемориала павшим в Великой Отечественной войне, на средства меценатов и пожертвования прихожан. Посмотреть на него приезжают уже сейчас. А когда все работы завершатся, сюда можно будет приходить не только на службы, но и просто провести время с детьми», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Директор по капитальному строительству ООО «ГК Черноголовка» Сергей Капитонов отметил, что «в храме уже смонтированы главный купол и окна, освящен крест, проведены отопление и электричество. Снаружи утепляют кирпичную кладку, а внутри стены подготовили к росписи. Следующий этап — полы, иконостас и входные двери».

По прогнозам строителей, к началу декабря храм подготовят к первой службе. Далее он будет открыт для посещения и постоянных служб, а параллельно внутри проводится роспись и декорирование помещения.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский владыка Николай подчеркнул, что «это событие знаменательное, даже знаковое для всей Московской области. Потому что в наукограде, где не было никогда каменного храма он особенно нужен. Уже сейчас здесь есть возможность пройти вокруг, помолиться, и даже просто полюбоваться. Это дорогого стоит».

Также председатель Мособлдумы отметил, что одновременно благоустраивают и территорию. «У храма мостят дорожки, а за счет регионального бюджета вдоль реки создают прогулочную зону и готовят парковку. В следующем году рядом разобьют парк почти на 6 гектаров», –рассказал Игорь Брынцалов.

Известно, что на территории Московской области доступны к посещению 1228 приходов, 1682 храма, 318 часовен, 23 монастыря и 9 подворий.